Verdena, il nuovo singolo è "Scintillatore (Bambola a gas)"

I Verdena raccontano com’è nata la collaborazione con i fratelli D’Innocenzo

Sono state proprio le voci di Alberto e Luca Ferrari, insieme a quella di Roberta Sammarelli dei Verdena, a raccontare al pubblico di stampa e social, com’è nata l’idea di un progetto musicale e cinematografico in sincrono con i fratelli D’Innocenzo. Ecco le parole della band che si è espressa sul nuovo singolo “Scintillatore (Bambola a gas)” e degli altri pezzi della colonna sonora di “America Latina”: “Da questa sera al cinema c’è AMERICA LATINA, il nuovo film dei Fratelli D’Innocenzo per il quale abbiamo realizzato le musiche. Quando ci hanno contattati e ci hanno proposto questa collaborazione eravamo in studio al lavoro sul nuovo album e i tempi erano davvero strettissimi. Abbiamo quindi pensato di scavare nei nostri archivi e di sottoporgli del materiale inedito che non avevamo mai utilizzato. Tra questo materiale c’era Fenuk, una compilation di suite strumentali registrate da Luca a casa con il 4 piste a cassetta nel 2010, mentre Alberto in studio stava scrivendo i testi di Wow.

Tra le 31 tracce di Fenuk Fabio e Damiano hanno individuato due temi che sono stati poi sviluppati in diverse variazioni. Così, mentre i fratelli D’Innocenzo giravano il film noi sviluppavamo i temi musicali, con un confronto costante e continuo. Proprio da questo confronto e dalle loro richieste sono nate tante versioni diverse. Abbiamo scelto quelle per che noi erano le più rappresentative e le abbiamo raccolte in un album: “AMERICA LATINA, music inspired by the film”. Uscirà il 28 gennaio in digitale e in vinile a tiratura limitata e numerata (in pre-order da lunedì). Da oggi al link in bio e nelle stories è possibile ascoltare Scintillatore (bambola a gas), una delle tracce dell’album. Ringraziamo Fabio e Damiano D’Innocenzo per averci coinvolti, lavorare con loro è stato creativo, interessante e stimolante. Ci hanno dato entusiasmo ed energia”.

Il ritorno dei Verdena

Il nuovo brano dei Verdena “Scintillatore (Bambola a gas)”, arriva a quasi sette anni dalla loro ultima pubblicazione. Il 2015 era stato infatti l’anno di “Endkadenz Vol.1” e “Endkadenz Vol.2” e di un esperimento in cui il trio bergamasco e Iosonouncane si coverizzavano a vicenda. Ora finalmente una nuova canzone per la colonna sonora di “America Latina” che suona anche come un vero e proprio anticipo dell’album che verrà. Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli hanno infatti raccontato di essere in procinto di pubblicare “AMERICA LATINA, music inspired by the film” (dal 28 gennaio in streaming e vinile), ma anche di lavorare attivamente alla stesura e produzione del nuovo disco per il quale però non è trapelato ancora nessun titolo e data di rilascio. Resta da vedere se arriverà nei negozi in questo 2022.