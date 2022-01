"America Latina" il viaggio sincero dei fratelli D'Innocenzo

"Siamo esigenti come spettatori, per questo cerchiamo sempre di essere onesti e sinceri con noi stessi e con chi ci segue, quando facciamo un film", dicono Fabio e Damiano D'Innocenzo. Al cinema dal 13 gennaio, la pellicola interpretata da Elio Germano è un viaggio attraverso la forza dell'amore e il distacco, a volte tremendo e netto, tra fantasia e realtà. Guarda le interviste alla coppia di registi e all'attore protagonista

I fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo arrivano in sala con il loro ultimo film, quell'”America Latina” che già dal titolo evidenzia contraddizioni e frizioni, un alternarsi tra sogno e realtà che accompagna il suo protagonista, Elio Germano, trascinandolo in un mondo in cui l'assurdo, ad un certo punto, si impossessa della sua vita.

In sala dal 13 gennaio, la pellicola era già stata presentata alla Mostra del Cinema di Venezia ed è un viaggio sincero, lucido e onesto anche dentro il cinema di questi fratelli che hanno sempre in mente una cosa, ben precisa, ogni volta che lavorano. Ecco cosa ci hanno raccontato

Fabio inizierei con te: riflettevo sul fatto che fate sempre tutto con grande cuore, è una cosa evidente nei vostri lavori. Qui in “America Latina” il cuore dove l’avete maggiormente “messo”, su cosa vi siete concentrati?

Fabio: “Credo ci siamo concentrati sulla capacità sbalorditiva dell’amore e sulla sua capacità di salvare noi stessi e gli altri.

Spesso l’amore può essere più o meno vistoso, visibile o immediatamente manifesto ma ci appartiene e condiziona le nostre vite e può salvare, noi stessi e gli altri.

Proprio come accade in questo film”.

Damiano la pellicola è in continuo bilico tra realtà e immaginazione, tra ciò che è reale e ciò che non lo è, tra quello che è nella testa di Elio (Germano il protagonista) e quello che è fuori dalla sua mente. Tu che rapporto hai con la fantasia e il “concreto”?

Damiano: “La fantasia mi salva, la realtà invece mi mette costantemente in pericolo. L’escapismo, la fantasia, l’abbraccio dell’immaginazione mi aiutano sempre, pagherei per poterci vivere dentro ancora di più e magari non dover neanche andare a pagare una bolletta o andare a comprare il prosciutto perché purtroppo quelle sono proprio cose che non mi riescono.

Faccio davvero fatica a interfacciarmi con la realtà.

Chiaramente non è una fatica che ho nei confronti della realtà, ma la fatica è mettere me stesso dentro delle regole che per mie idiosincrasie non riesco a farmi ben calzare.

Con il tempo però e con gli anni, uno riesce a trovare due o tre “trucchetti” ma intimamente sento sempre un grandissimo scollamento”.