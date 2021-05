Il film di Giorgio Diritti con Elio Germano ha fatto incetta di premi ai David di Donatello: ecco cosa c'è da sapere su Volevo nascondermi, dalla trama al cast, passando per i riconoscimenti ottenuti

Condividi:

Volevo nascondermi, il film di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue, ha trionfato ai David di Donatello, dove si è aggiudicato ben sette statuette, confermandosi così uno dei titoli più premiati e più apprezzati della passata stagione cinematografica. In virtù del trionfo ai David, è naturale che la pellicola, la cui uscita nelle sale è stata funestata dalla pandemia da coronavirus, sia tornata al centro dell'interesse del pubblico: ecco tutto quello che c'è da sapere su Volevo nascondermi. David di Donatello, scopri tutti i premi



Il trionfo ai David di Donatello approfondimento David di Donatello 2021, premiati "Volevo nascondermi" e Sophia Loren Volevo nascondermi, che si presentava ai David di Donatello 2021 con ben qunidici nomination, è anche stato il film più premiato di questa edizione, aggiudicandosi ben sette statuette, molte delle quali nelle categorie più "pesanti". Innanzitutto, la pellicola di Giorgio Diritti si è portata a casa il premio forse più importante, ovvero quello per il Miglior film. In aggiunta, Diritti ha vinto anche il premio per la Miglior regia. Grande soddisfazione per Elio Germano, qui senza dubbio in una delle sue prove più sorprendenti: era il favorito, e in effetti si è aggiudicato il premio per il Miglior attore protagonista. Di rilievo anche gli altri premi vinti da Volevo nascondermi, in quattro delle categorie "tecniche": Miglior autore della fotografia a Matteo Cocco; Miglior scenografo a Ludovica Ferrario, Alessandra Mura e Paolo Zamagni; Miglior acconciatore ad Aldo Signoretti; Miglior suono.



Volevo nascondermi: gli altri premi approfondimento Elio Germano compie 40 anni: i suoi migliori film. FOTO I premi finora portati a casa da Volevo nascondermi non si limitano certo ai soli David di Donatello: da ricordare, innanzitutto, il prestigioso Orso d'argento per il miglior attore vinto da Elio Germano al Festival di Berlino. A questo si aggiungono il Nastro dell'anno ai Nastri d'argento 2020, i premi per Miglior fotografia e Migliori costumi agli European Film Awards e le tre candidature ai Ciak d'oro.



Elio Germano in Volevo nascondermi

Volevo nascondermi, la trama del film

approfondimento David di Donatello 2021, dove vedere i film vincitori in streaming La trama di Volevo nascondermi verte sulla vita del celebre artista Antonio Ligabue, grande pittore naif emiliano. Una delle figure più rilevanti dell’arte contemporanea nostrana e internazionale. Nella pace assoluta delle banchine del fiume Po, l'eccentrico artista, affetto da rachitismo, amava dipingere leoni, tigri, gorilla e giaguari.



Il film affronta tutta la sua vita, partendo dall’infanzia. In questa fase, particolarmente complessa, Antonio Ligabue trova nella pittura una forma di riscatto. Solo ed emarginato dal mondo esterno, dipingendo riesce a catapultarsi in un universo tutto suo, fatto di inventiva e creatività. Sua madre era italiana, emigrata in Svizzera. Lo diede alla luce ma poi lo affidò a una coppia locale, con la quale Toni (questo il suo nomignolo) ebbe rapporti d’amore e odio per anni.



Espulso dalla Svizzera dopo aver aggredito la madre adottiva, Ligabue si ritrova in Italia. È totalmente solo e, sulle rive del Po, patisce la fame e il freddo. Inizia a dipingere per ingannare il tempo e per gestire le sue tante ansie. La sua vita cambia dopo aver incontrato lo scultore Renato Marino Mazzacurati, che lo convince a dedicare la sua vita all’arte. È questo il modo per riuscire a emergere, ad affermarsi e a comprendere a pieno la propria identità.



Fu così che “El Tudesc”, come veniva chiamato con scherno, creò il suo mondo, lì in quell’ambiente sereno, dove tutto sembrava possibile. La sua vita cambia e con essa la scena artistica internazionale. Quella di Volevo nascondermi è una storia che deve toccare tutti noi e sensibilizzare sul tema della diversità, intesa come dote preziosa.

Volevo nascondermi, il cast del film approfondimento Da Ligabue a Leonardo da Vinci: i più grandi pittori al cinema Il cast di Volevo nascondermi ruota naturalmente attorno al suo attore protagonista, Elio Germano, artefice di una vera e propria trasformazione per interpretare un personaggio peculiare come Antonio Ligabue. Con lui sul set troviamo altri bravissimi interpreti come Pietro Traldi nei panni di Renato Marino Mazzacurati, Fabrizio Careddu nel ruolo di Ivo, Orietta Notari in quello della madre di Mazzacurati, Andrea Gherpeli come Andrea Mozzali. Leonardo Carrozzo e Oliver Ewy interpretano rispettivamente Ligabue da bambino e da giovane.