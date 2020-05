Nastri D'Argento: il film dell'anno è 'Volevo Nascondermi'

Volevo nascondermi vince il Nastro D'Argento come film dell''anno

approfondimento

Il riscatto di Antonio Ligabue. E’ infatti il pittore e scultore il protagonista di Volevo Nascondermi, la pellicola diretta da Giorgio Diritti che ha conquistato il Nastro D’Argento 2020 come film dell’anno

Sullo schermo a interpretare l’artista e Elio Germano. Grazie alla sua interpretazione l’attore è stato premiato al Festival del Cinema di Berlino con l’orso d’Argento per la migliore interpretazione maschile.

Sempre al film va il Nastro dell'Anno a Palomar e Rai Cinema per la produzione, a Giorgio Diritti per la regia e alla performance di Elio Germano,n questa occasione ricevera' un riconoscimento speciale anche la squadra che - dalla scrittura alle collaborazioni tecniche, fino al make up e all'hair styling - ha lavorato nel segno della qualità

I NastRi d' Argento ai tempi dell' emergenza Coronavirus

Questo primo riconoscimento dà il via alla stagione dei Nastri D’Argento 2020, premio cinematografico italiano, assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani (SNGCI). L'appuntamento con la lista delle nomination è per la fine del mese mentre la cerimonia di consegna dei Nastri è fissata per la fine di giugno a Roma,. A causa dell'emergenza Coronvirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA), infatti quest'anno la premiazione non si svolgerà come di consueto nel teatro greco di Taormina

A questo proposito Laura Deli Colli, Presidentessa del SNGCI ha di hiarato; "“Nastri con mascherina e guanti, sanificazioni, e distanziamento sociale, ma comunque 'live' - in un omaggio, mai come quest'anno, all'insegna della solidarietà con tutto il cinema, dalla regia ai protagonisti, ma anche a tutti i lavoratori 'invisibili', dietro le quinte. Un mondo di talenti, di tecnici e di grande artigianato al quale, oltre l'incoraggiamento e ilriconoscimento dei premi, auguriamo soprattutto di poter tornare al lavoro."