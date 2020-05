Elio Germano, tra Favolacce e il cinema che verrà

Dopo la tappa al Festival di Berlino, dove ha vinto l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura, il prossimo 11 maggio arriva direttamente On Demand su Sky Primafila Premiere, con Vision Distribution, il film Favolacce. VIDEO

Elio Germano è Bruno in Favolacce, opera seconda di Fabio e Damiano D’Innocenzo da lunedì 11 maggio su Sky Primafila Premiere. Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura a Berlino dove Elio Germano ha ricevuto lo stesso premio come miglior attore per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.



Bruno è un padre di famiglia, sposato con Dalila (Barbara Chichiarelli), due figli che si chiamano Dennis e Alessia (Tommaso Di Cola e Giulietta Rebeggiani), obbedienti, rispettosi, con pagelle da mostrare e leggere ad alta voce quando vengono a cena amici e vicini, tutti 10. Vivono a Spinaceto, estrema periferia a sud di Roma. Non un ambiente degradato ma un anonimo susseguirsi di villette a schiere. Bruno non è né ricco né povero, ma di sicuro frustrato e rabbioso dentro.