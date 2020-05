Da Hong Kong agli Usa, dove i cinema riaprono

In Italia, i cinema sono stati tra i primi ad essere stati messi in stand-by a causa della pandemia e, a tutt'oggi, non c'è ancora una data certa su quando riapriranno. Vediamo, come nel resto del mondo, ci si sta muovendo per riaprire le sale cinematografiche

Durante gli ultimi David di Donatello, il Ministro Dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini ha confermato che i cinema in Italia con le giuste misure precauzionali potrebbero presto riaprire. Intanto nella maggior parte dei Paesi che avevano chiuso le sale per il lockdown, sta prevalendo l'orientamento alle serrande su per i cinema tra fine giugno e soprattutto luglio, sull'onda del previsto debutto del primo blockbuster dell'estate, Tenet di Christopher Nolan (in uscita negli Usa il 17 luglio).



Facciamo una panoramica su quello che sta succedendo nel mondo.

Corea del Sud

Fra i primi a riattivare le sale, con le misure di precauzione, c'è stata la Corea del Sud (weekend di fine aprile). Hong Kong Le sale sono riaperte dallo scorso 8 maggio Stati Uniti Negli Stati Uniti, per ora, solo i governatori di Georgia e Texas (l'Indiana sta valutando una riapertura il 7 giugno) hanno già dato il via libera ai cinema, ma con una scarsa risposta dagli esercenti che al momento in gran parte preferiscono tenere chiuso. Stando alle principali catene di cinema statunitensi, l'apertura massiccia negli Usa ci sarà a luglio, con l'arrivo dei blockbuster. Un orientamento al quale si è allineata anche l'Australia. Canada In Canada gli esercenti del Quebec premono per una riapertura il 19 giugno, ma secondo alcuni operatori e' più probabile il governo decida per luglio.

In Cina (dove si stima una perdita di incassi al botteghino nel 2020 di circa 4 miliardi e 200 milioni di dollari) le autorità, che avevano per un breve periodo concesso la riapertura delle sale per poi tornare a chiuderle, hanno da poco annunciato che sarebbe possibile una ripartenza dei cinema in tempi brevi con le nuove linee guida per un ulteriore allentamento del lockdown diffuse dal governo, ma non si parla ancora di date. Germania La maggior parte dei Land della Germania sembra orientata a ripartire con i cinema a luglio, con le eccezioni di Sassonia e Schleswig-Holstein che hanno annunciato di anticipare al 18 maggio e il Nord Reno-Westfalia al 30 maggio, anche se il nuovo focolaio del contagio trovato sul territorio, potrebbe portare un ripensamento. Olanda In Olanda la chiusura delle sale finisce il primo giugno, con un limite di partecipazione per spettacolo a 30 spettatori e un metro e mezzo di distanza fra ognuno.