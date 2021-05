David di Donatello 2021, la cerimonia di premiazione in diretta

E' la sera più importante dell'anno per il cinema italiano: al Teatro dell'Opera di Roma si assegnano i David di Donatello ( tutte le nominations ), al culmine di dodici mesi difficilissimi per la cultura in tutto il mondo - e il nostro Paese non può naturalmente fare eccezione. Una 66^ edizione a forte tinte rosa come lo sono stati gli Oscar dello scorso 25 aprile : anche stasera ci sono due donne candidate per il premio di miglior regista (Emma Dante per " Le sorelle Macaluso " e Susanna Nicchiarelli per " Miss Marx "). Entrambi i film fanno anche parte della cinquina che concorrerà al premio più prestigioso, insieme a “ Favolacce ” dei fratelli D'Innocenzo, “Hammamet” di Gianni Amelio e “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti. E nella mattinata di oggi è arrivato l'incoraggiamento e l'appello del Capo dello Stato Sergio Mattarella , nella cerimonia di presentazione del premio: "È giusto che le istituzioni vi sostengano in questa sfida. Istituzioni e operatori uniti nell'obiettivo di rafforzare le produzioni nazionali. Il domani del cinema sarà certamente bello".