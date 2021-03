David di Donatello 2021: tutte le nomination (in aggiornamento)

Sono state annunciate questa mattina (e pubblicate sul sito ufficiale) tutte le nomination in concorso alla 66^ edizione dei David di Donatello, che verranno assegnati martedì 11 maggio. Ovviamente si tratta di un'edizione fortemente condizionata dalla pandemia, con quasi tutti i titoli nemmeno usciti in sala ma direttamente sulle piattaforme streaming: la speranza è quella di riuscire a organizzare almeno una cerimonia "in presenza", dopo che quella del 2020 si era svolta interamente in streaming, con il solo conduttore (Carlo Conti) sul palco.