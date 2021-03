Sono state annunciate le nomination per i David di Donatello 2021. Tra gli attori sfida all’ultimo voto tra Pierfrancesco Favino ed Elio Germano, ma occhio alla sorpresa Renato Pozzetto, straordinario nel suo primo ruolo drammatico in "Lei mi parla ancora" di Pupi Avati. Tra le attrici, invece, dopo 43 anni d’assenza è tornata in cinquina Sophia Loren, già vincitrice di sei David per il film La vita davanti a sé