Matilda de Angelis a Venezia per un nuovo film

Nuovo progetto per Matilda De Angelis , attrice italiana resa celebre a livello internazionale dalla serie TV “The Undoing”. Dopo aver condiviso il set con attori del calibro di Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland, spazio a “ Di là del fiume e tra gli alberi ”. Si tratta del suo primo film made in Hollywood. A 25 anni Matilda è pronta a diventare una stella.

Ecco il cast principale del film:

Liev Schreiber: Colonnello Richard Cantwell

Matilda De Angelis: Renata Contarini

Josh Hutcheron: Jackson

Laura Morante: Contessa Contarini

Sabrina Impacciatore: Agostina

Alessandro Parrello: Alfonso

La carriera di Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è un’attrice classe 1995, il cui volto è già noto nel mondo. Di sicuro oltre i confini italiani è nota per la serie TV “The Undoing”, targata HBO. Il suo percorso artistico ha però inizio ben prima. Nel 2016 viene infatti scelta per “Veloce come il vento”, pellicola di Matteo Rovere con Stefano Accorsi.