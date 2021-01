The Undoing, Matilda De Angelis a Sky TG24

“Un’esperienza pazzesca da sogno, oltre la mia immaginazione, mai avrei pensato di lavorare accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant, a New York e con Susan Bier regista premio Oscar”: così la bellissima 25enne Matilda De Angelis, racconta la sua partecipazione in The Undoing.

L’attrice, nella miniserie thriller in onda su Sky Atlantic (LA RECENSIONE), veste i panni di Elena Alvarez, personaggio che descrive come “una giovane madre di un ragazzino che frequenta una scuola molto elitaria. La sua è un’entrata in scena inquietante”, aggiunge, “da subito appare chiaro che Elena non appartiene a quel mondo, tanto da indurre immediatamente lo spettatore a chiedersi perché sia lì”.



Il provino

Ospite di Sky TG24, Matilda va indietro con la memoria e ricorda di aver registrato un provino senza alcuna aspettativa. Invece, con grande sua sorpresa, poco dopo era a New York con il resto del cast. “Persone semplici e umili, mi hanno fatto sentire a mio agio, cosa non scontata” queste le parole che la De Angelis riserva a Nicole Kidman e Hugh Grant, protagonisti in “The Undoing" (FOTO), due delle star più amate del panorama cinematografico internazionale.