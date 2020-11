Silvio Orlando e Toni Servillo per la prima volta insieme in un film

I due attori napoletani impegnati nelle riprese del terzo film di Leonardo Di Costanzo: ancora non se ne conosce il titolo, ma è ambientato in un carcere

approfondimento

Silvio Orlando, attore diviso tra teatro e cinema

Sono iniziate il 12 novembre, nell'ex carcere San Sebastiano di Sassari, le riprese di un film che non possiede ancora un titolo ufficiale, ma in compenso ha già tutto il resto: detto dei due attori protagonisti, citiamo anche Fabrizio Ferracane (visto ne Il traditore di Bellocchio) e Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani). Le tre righe di sinossi trasmettono un'atmosfera sospesa: “In un carcere in dismissione, alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti, aspettano di essere trasferiti. A poco a poco, le regole, scritte e non, sembrano avere sempre meno senso, e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile, comunità”.