Lei Mi Parla Ancora, Pupi Avati: "Racconto la nostalgia del presente"

Un film sincero e vibrante, pieno di vita e ricordi. E a sorpresa, persino autobiografico. Pupi Avati prende libera ispirazione dal libro di Giuseppe Sgarbi, “Lei mi parla ancora”, per raccontare di un sentimento che non ha paura del tempo. “Temo che sia fortemente autobiografico, racconta il regista bolognese, tanto che alla fine della proiezione privata i miei figli mi hanno detto: papà ma sei tu! Insomma la visione della vita è coincidente con tutto quello che penso io”. Un modo, racconta Avati, di mettersi a nudo con il pubblico, “di offrirsi e farsi giudicare dagli altri”. Inevitabile che il film sia pervaso da una dolce nostalgia per il passato perché come racconta sorridendo il regista “sarei un bugiardo se dicessi che non preferirei avere 14 anni! Ma non è possibile e allora mi soffermo a ricordare quello che è stato. In fondo molti miei lavori partono da queste suggestioni. Io la chiamo “la nostalgia del presente” significa mettere nel cassetto della memoria gli eventi importanti che stai vivendo, perché sai che li userai più avanti”.