"Lei mi parla ancora", Renato Pozzetto nel nuovo film di Pupi Avati

“La storia mi ha sorpreso, mi sono trovato spiazzato, commosso ed emozionato “, sono queste le prime parole che Pozzetto spende per raccontare “Lei mi parla ancora” , un film Sky Original, prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film, tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (padre di Elisabetta e Vittorio), opera della quale Pozzetto veste i panni del protagonista.

“ C’è una lettera, all’inizio del film , che la Rina dà a suo marito il giorno del loro matrimonio, dove scrive se ci vorremo bene, il bene che ci vogliamo oggi per tutta la vita, potremmo essere immortali… Nel film viene spiegato bene il concetto, utilizzando le parole di Cesare Pavese che diceva l’uomo ha solo due cose di immortali: il ricordo che porta e il ricordo che lascia ”. Renato ci racconta il cuore del film o meglio del libro. Ha parola di grande affetto per tutto il cast : “Io sono portato a voler bene a coloro con i quali collaboro, perché insieme in quel momento stiamo affrontando una strada che è quella di raccontare una storia. Voler bene a Stefania Sandrelli è facile, ha un sorriso di una simpatia e di una bellezza ma anche ai ragazzi con quel loro modo di recitare così pulito, e poi Fabrizio Gifuni è un maestro di recitazione”

L’inizio, i ricordi

Questa l’occasione per chiedere a Renato Pozzetto di andare indietro con la memoria, Lui senza farsi pregare ci racconta di come quando durante i bombardamenti a Milano con la famiglia dovette rifugiarsi in campagna, stessa sorte per Cochi. I rispettivi genitori divennero amici e quindi anche quei due bimbetti fecero amicizia, per passare il tempo cantavano canzoni popolari divertenti inconsapevoli del fatto che in quei giorni di guerra stavano gettando le basi di quel duo incredibile chiamato “Cochi e Renato”.

“Cochi ed io, ci siamo poi rincontrati a Milano, continua, abbiamo cominciato a frequentare tramite l’amico pittore Piero Manzoni, un’osteria a Porta Romana di artisti, che sono diventati i nostri amici. Cantavano con noi le nostre canzoni e tra i pitturi, c’era Lucio Fontana che in milanese ci diceva che dovevamo partecipare al Festival di Sanremo. Poi è nato il primo cabaret, adagio adagio, abbiamo conosciuto Jannacci, Gaber, Dario Fo, Mario Monti, tutti quelli che sono diventati poi i nostri amici e colleghi. Gaber ci dava lezioni di chitarra, Cochi era bravo, si intendeva un po' di musica aveva studiato, io ero un disgraziato e mi sono arreso mentre Cochi ha continuato con Gaber, suonavano insieme. Gli amici ci venivano a trovare in un piccolo cabaret e ogni tanto si esibivano, noi eravamo lusingati da questo affetto, dall’affetto che i nostri fari ci dimostravano”. Finisce così il nostro incontro, che parola dopo parola, si è trasformato in un vero e proprio viaggio nel tempo, quello dei GRANDI…