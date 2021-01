Lei mi parla ancora, il trailer del film Sky Original

Rilasciate le prime immagini del film con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli. La pellicola sarà trasmessa in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 8 febbraio alle 21.15 , disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV

Lei mi parla ancora, arriva il film Sky di Pupi Avati

Ecco il trailer e il poster ufficiale del film Sky Original, Lei mi parla ancora, scritto e diretto da Pupi Avati, una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con la storica Duea Film dei fratelli Avati, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, prodotto da Antonio Avati, Luigi Napoleone, Massimo Di Rocco. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno lunedì 8 febbraio alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.

Il film, liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui».