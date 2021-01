Il Cinemaniaco incontra il cast di Lei mi parla ancora

Martedì 2 febbraio alle 14.00, presso gli studi di Sky, si registrerà il videoincontro tra Gianni Canova e il regista Pupi Avati, insieme agli attori Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni, protagonisti di "Lei mi parla ancora. Lo show andrà in onda l'8 febbraio su Sky Cinema Uno, alle 20:45 prima del film. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta via Zoom.

"Due anni fa, dopo una lunga esperienza televisiva, siamo tornati al cinema con “Il signor Diavolo”. Un film prodotto in primis per le sale cinematografiche. Debbo dire che si è trattato di un’esperienza appagante l’accompagnare il nostro ultimo nato in una specie di tour elettorale dal Nord al Sud del paese. Quest’estate nel realizzare “Lei mi parla ancora”, in quella sorta di tempo sospeso che ci ha concesso la pandemia, immaginavamo di poter replicare quell’esperienza. Ma non è andata così. La nuova situazione che si è presentata ci ha fatto comprendere che ben difficilmente avremmo potuto contare su una prossima riapertura delle sale. L’opportunità che Sky e Vision Distribution ci hanno prospettato di programmare immediatamente il film, di poter mostrare il prodotto del nostro lavoro ad una così vasta platea, affrancandoci da una snervante attesa, ci ha molto lusingato. L’immaginare di entrare nelle case degli italiani con una storia così “intima” e personale, con una storia così “affettuosa”, non può che lusingarci».

Con queste parole il regista Pupi Avati ha presentato "Lei mi parla ancora, il film Sky Original, prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution in collaborazione con Duea Film dei fratelli Avati, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, liberamente tratto dall'omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (edito da Skira).

E per celebrare l'evento il Cinemaniaco Gianni Canova ci guiderà alla scoperta dei segreti di questo attesissimo film (in onda l'8 febbraio) grazie alle testimonianze del regista Pupi Avati e di Renato Pozzetto e Fabrizio Gifuni