Cochi e Renato, la loro storia in un cofanetto: e la vita l'è bela

E' uscita E la vita l'è bela (Nar International/Warner Music), la raccolta definitiva rimasterizzata di Cochi e Renato. Un cofanetto con 4 cd che racchiude tutto il repertorio discografico degli anni d’oro del duo comico meneghino per eccellenza, con alcune chicche. Un’occasione imperdibile per riscoprire le canzoni di maggior successo di una coppia artistica formidabile che ha fatto parte di una stagione culturale unica e della quale non si intravedono ancora eredi.



La raccolta E la vita l'è bela contiene tre dischi in studio del periodo 1973/1977 (Il poeta e il contadino, E la vita, la vita, Libe-libe-là) più un quarto CD, Le canzoni intelligenti, con remix e rarità. Più di quaranta brani, moltissimi dei quali fanno ormai parte della cultura popolare italiana, tutti rimasterizzati per ottenere una maggior pulizia del suono. Il cofanetto presenta una grafica inedita che mantiene l’originalità delle pubblicazioni storiche.



Cochi (Aurelio Ponzoni) e Renato (Renato Pozzetto) si formano negli anni Sessanta, scoperti da Enzo Jannacci, con il quale scrissero spesso a sei mani. Cresciuti al Derby di Milano, punto di riferimento del cabaret in Italia, diventarono famosi con canzoni divertenti e originali. La loro comicità era fatta di idee stravaganti, surreali, anticonformiste rispetto a quelle più tradizionali in voga in quegli anni, con un certo umorismo a là Achille Campanile e al teatro di Eugène Ionesco. Sul finire degli anni sessanta Enrico Vaime e Maurizio Costanzo li portarono in tv, dove furono protagonisti di alcuni varietà e programmi che li resero ancor più popolari.



Questa la tracklist di “E LA VITA L’È BELA”

CD 1 - Il poeta e il contadino: Canzone intelligente, La cosa, Gli indiani, Siamo ancora in tempo, La gallina, A me mi piace il mare, Il reduce, Il piantatore di pellame, El porompompero, Come porti i capelli bella bionda.

CD 2 – E la vita, la vita: La solita predica, E gira il mondo, E la vita la vita, Supermarket, Mamma vado a Voghera, O’ mangià el pes, La tanghera, Il bonzo

CD 3 – Libe-libe-là: 1. Libe-libe-là, L’inquilino, Il pino, Sturmtruppen, Generale Pizza, Cos'è la vita, Stella stellina, La moto, A Lourdes

CD 4 - …Le canzoni intelligenti: Nebbia in Valpadana, Come porti i capelli bella bionda, A me mi piace il mare, Il reduce, Lìbe-lìbe-là, La cosa, L'inquilino, Silvano, La moto, Cesarini, L'ombrellaio. Rarità (Dai 45 giri del 1975 e 1978):La ventosa, La fortuna ha le mutande rosa, Lo sputtanamento, Silvano. Remix (da compilation “Il + meglio di” del 1995): Canzone intelligente (remix 1994)