Favolacce dei fratelli D’Innocenzo verrà distribuito negli Usa

approfondimento

Favolacce, scatti di una favola nera

Dopo la vittoria dell’Orso d'argento per la migliore sceneggiatura alla Berlinale 2020, Favolacce, firmato dai registi Damiano e Fabio D’Innocenzo continua il suo percorso internazionale. È infatti arrivata la notizia, rivelata da Variety, che il film verrà distribuito negli Stati Uniti con il titolo Bad Tales. A seguire la distribuzione nelle sale del Nord America sarà Strand Releasing che ha acquisito il film da The Match Factory. Oltre che negli Usa, The Match Factory ha venduto Favolacce in molti altri Paesi del mondo, tra cui Australia / Nuova Zelanda (Palace Films), Cina (iQIYI), ex Jugoslavia (Demiurg), A-One (Paesi baltici), Francia (Le Pacte), Polonia (Aurora) , Svizzera (Filmcoopi), Germania (Filmperlen), Portogallo (Risi Film) e Turchia (Fabula Medya). Favolacce è stato prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema, in coproduzione con Vision Distribution.