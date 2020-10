La vita davanti a sé, l'intervista di Sky Tg24 a Sophia Loren e Ponti

ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficoltà. Riluttante, accetta

IL RACCONTO DI SOPHIA LOREN

Una storia delicata quanto difficile, fatta di tensioni, abbandoni, rifiuti ma anche di speranza e accettazione dell’altro. Sophia Loren, instancabile sul set così come ha detto il figlio e regista, si è prestata con grazia, coraggio e naturalezza a rivestire i panni di una donna volitiva e spigolosa ma anche capace di grande umanità. Intervistata insieme ad Edoardo Ponti, ha raccontato questo suo ennesimo viaggio in quella magia chiamata cinema. “Tutti i personaggi che interpretiamo sono sempre delle sfide, dice la Loren, questo era particolarmente difficile perché Madame Rosa è una donna con tanti lati e colori, è forte e irriverente, fragile, dura ma anche tenera. In fondo era una bellissima sfida. Non ho fatto male perché quando ho rivisto il film sono stata veramente orgogliosa di me stessa!”. “Una pellicola, prosegue l’attrice, che parla di tolleranza e perdono e del potere dell’amore. Tutti noi abbiamo il diritto di essere ascoltati”. Dello stesso avviso anche il regista Edoardo Ponti secondo cui: “la storia è un bellissimo racconto d’amore e di amicizia tra due persone che apparentemente sono separate da tutto, dalla razza, dalla religione dalla cultura e anche dall’età ma a poco a poco si riconoscono e imparano a conoscersi”. Una regia pulita, attenta ai dettagli e delicata che Ponti ha voluto fosse particolarmente vitale “volevo raccontarla con un’enorme vitalità, ha detto il regista e figlio della Loren, con dei colori forti, con dei ritmi per creare un contrappunto tra il tono emotivo del film e il suo tono estetico. Volevo che il film respirasse questo enorme desiderio di passione per la vita.” E a proposito di desiderio e vita, di passione e ricordi, la Loren si rende conto che: “tutta la mia vita è un bellissimo ricordo di persone che mi hanno ispirata, aiutata e che sono state accanto a me”.

In chiusura il tempo per un paio di domande: “Non so come si diventa Sophia Loren, dice ridendo, bisogna volerlo e provarci! Magari si può iniziare trovando un nome adatto come fecero con me. Scelsero un nome simile a quello di un’attrice svedese dell’epoca che si chiamava Marta Toren. Si ispirarono a quel nome per trovare il mio!”. Icona senza tempo, lei che proprio diva non si è mai sentita: “Non mi sono mai sentita una diva. Amo il mio lavoro e cerco sempre di farlo al meglio”.