Nel corso della sua carriera Sophia Loren ha vinto per ben sette volte il David di Donatello. L'11 maggio 2021, durante la cerimonia dei David di Donatello 2021, le viene assegnato il David come migliore attrice protagonista e ad accompagnarla sul palco è stato il figlio e regista del film Edoardo. In questo modo, a 86 anni e 232 giorni, diviene ufficialmente l'attrice più anziana ad aver vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista in "La vita davanti a sè"





