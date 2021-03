"Cosa sarà", l'emozionante film con Kim Rossi Stuart in onda su Sky

La toccante pellicola diretta da Francesco Bruni vi aspetta Il 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema, il film è disponibile prima di tutti on demand nella sezione extra

Arriva il 27 marzo in prima tv alle 21. 15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, COSA SARÀ. Grande prova attoriale per Kim Rossi Stuart, protagonista del toccante racconto autobiografico del regista Francesco Bruni (Scialla! - Stai sereno). Bruno Salvati è un regista di commedie che non hanno successo. Da poco si è separato dalla moglie, che ora sembra frequentare una donna, e ha due figli, Adele e Tito. Nella sua vita all’improvviso tutto cambia quando gli viene diagnosticata una forma di leucemia: la mielodisplasia.

Il film, prodotto da Vision Distribution e Palomar, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, sarà in prima visione TV e grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema lo vedranno prima di tutti on demand nella sezione extra.

