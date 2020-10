Cosa Sarà, lacrime e risate per una commedia drammatica

approfondimento

Cosa sarà, il film con Kim Rossi Stuart su Sky Primafila Premiere

È apparso sul grande schermo solo per 48 ore, poi è arrivato il lockdown delle sale. Un destino sfortunato quello di 'Cosa sarà', colpito due volte dal Covid-19. Il bel film di Francesco Bruni sarebbe dovuto arrivare in sala già in primavera con un altro titolo, 'Andrà tutto bene', ma poi la pandemia ha costretto l'Italia alla chiusura e il film a cambiare titolo. Ora, con l'atterraggio sulle piattaforme online, arriva il terzo tempo per quella che gli amanti di classificazioni all"americana definiscono 'dramedy' ma che altro non è che un perfetto esemplare di quella vecchia, gloriosa commedia all'italiana di cui Bruni, allievo dalla regina degli sceneggiatori Suso Cecchi D'Amico, è uno degli indiscussi maestri contemporanei. Come diceva Mario Monicelli, non c'è commedia senza tragedia, non c'è comicità senza dramma. E il dramma qui è la malattia improvvisa che stravolge la vita di Bruno Salvati, splendido regista quarantacinquenne con il volto di Kim Rossi Stuart: la mielodisplasia, un tumore del sangue che rende necessario trovare un donatore di midollo. Bruni con brillantezza domina una materia tanto incandescente e potenzialmente ricattatoria: lo fa costruendo con gentilezza di tocco la personalità di Salvati, maschio fragile e delicato circondato da donne forti (l'ex-moglie, il medico che l'ha in cura, la figlia) in modo da rendere sopportabile allo spettatore tutto il calvario del protagonista. Chi vede il film si scoprirà più di una volta a sorridere se non addirittura a ridere salvo poi, nel giro di un attimo, ritrovarsi con gli occhi lucidi.