Fabrizio Frizzi, il ricordo a tre anni dalla morte. FOTO

Il compianto conduttore televisivo e radiofonico nonché attore teatrale e doppiatore è scomparso tre anni fa oggi, il 26 marzo 2018. Lo vogliamo ricordare in una fotogallery in cui protagonista è il suo indimenticabile sorriso. Un grande professionista e un grande uomo. Oltre ad avere fatto la storia della TV conducendo innumerevoli programmi, Frizzi è stato legato a trasmissioni benefiche come la maratona televisiva Telethon e La partita del cuore. Nel 2000 ha donato anonimamente il midollo osseo a una ragazza