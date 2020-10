7/26

A proposito di suo padre Sergio, Pietro Castellito ha dichiarato: Cosa significa essere 'figlio d'arte'? "C'è chi, a differenza di me, frequenta i posti giusti per trovare lavoro, ma per chi vive la mia condizione gli altri vedono solo vantaggi. Non è così, a volte si prova vera frustrazione quando quel mondo in cui ti affacci ti conosce già e ti giudica"