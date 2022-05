Amici 2022, il vincitore è Luigi

Si è svolta nella serata di domenica 15 maggio la finalissima di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Il vincitore è stato il cantante Luigi Strangis, che ha avuto la meglio sul ballerino Michele Condividi

Dal 17 settembre 2001, giorno della prima puntata, il talent show Amici di Maria De Filippi non ha saltato un’edizione, sinonimo di come sia uno dei programmi di punta della televisione italiana. In pochi, forse, ricorderanno come inizialmente il format era stato chiamato, ossia Saranno famosi. Un titolo che è stato cambiato nel 2003 per questioni di diritti legati all’omonima serie tv, passando così all’attuale Amici. Un programma incentrato su giovani artisti, come cantanti o ballerini, che sognano di sfondare in tale ambito seguiti da professori qualificati. Nel corso degli anni, Amici ha lanciato gente come Stefano De Martino nella danza, oppure Emma, Alessandra Amoroso o Annalisa che sono diventate tra le cantanti più rinomate del panorama italiana. L’augurio per una carriera florida e ricca di successi va fatto a Luigi Strangis, vincitore dell’edizione 2021/2022 del talent show.

La serata finale incorona Luigi Strangis approfondimento Nasce la 21Co, la casa discografica di "Amici" di Maria De Filippi Domenica 15 maggio, come di consueto, è andata in onda in diretta la finalissima di Amici per decretare i vincitori dell’edizione. La serata si è aperta con due sfide differenti, una incentrata sul canto e l’altra sulla danza. Per quanto concerne il canto, in gara c’erano Luigi, Albe, Sissi e Alex, i quali si sono esibiti con i loro inediti più una canzone scelta da loro: ad aggiudicarsi il mini-torneo è stato Luigi, volato nella finalissima. Passando alla danza, invece, il duello era tra Michele e Serena che, prima di aprire le danze (è proprio il caso di dirlo!) hanno ricevuto una gradita sorpresa. Roberto Bolle, probabilmente il ballerino italiano più conosciuto al mondo, ha invitato Michele in uno suo spettacolo, mentre Serena ha vinto una borsa di studio all’interno di una rinomata scuola di New York. Tra Michele e Serena ha prevalso il primo, con la ragazza che si è consolata ricevendo il premio TIM. Arrivati alla finalissima tra Luigi e Michele, il cantante ha avuto la meglio aggiudicandosi, oltre alla coppa, anche un cospicuo montepremi di 150.000 euro. Il ballerino, invece, secondo classificato, ha portato a casa 50.000 euro come premio per essere il vincitore della sua categoria.

Chi è Luigi Strangis approfondimento Serale di Amici 2022, il cast: giudici, ballerini e cantanti Il cantante 20enne è originario di Lamezia Terme. Il suo paese, per l’occasione, ha allestito un maxi-schermo per seguire in diretta la finalissima di Amici, sino all’esplosione di gioia dei parenti e dei suoi compaesani. Seguito principalmente da Rudy Zerbi durante tutto il programma, Luigi ha il primo approccio con la musica sin dall’età di 6 anni, quando suona per la prima volta la chitarra. Dopo tante esibizioni in ambito locale, lo scorso settembre inizia il suo percorso ad Amici, che si chiuderà in maniera trionfale. Oltre a godersi il meritato traguardo, il prossimo 3 giugno uscirà il suo Ep Strangis, prodotto dall’etichetta indipendente 21CO. Si potranno ascoltare ben sette canzoni, alcune già note ai fan perché Luigi le ha presentate durante Amici, come Partirò da zero, Muro e Tondo, quest’ultima scritta da Enrico Nigiotti. Infine, spazio anche per la cover di Rumore, popolare canzone di Raffaella Carrà, che Luigi ha cantato nel corso del talent.