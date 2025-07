Zach Cregger sul reboot di Resident Evil: "Onorerà il videogame"

L'adattamento cinematografico del videogioco avrà come protagonista Austin Abram s. In una nuova intervista, Cregger ha svelato perché ha voluto raccontare questa storia. " Adoro i videogame", ha detto Cregger a ComicBook. "Ho giocato a Resident Evil 4 un centinaio di volte. Ne sono ossessionato. E quindi, voglio raccontare una storia che onori l'esperienza che si vive giocando ". Ha continuato: "Non ho visto i film, non fa per me. Ma i videogiochi mi piacciono. È un parco giochi che adoro... Penso che il film sarà fantastico. Penso che sarà fantastico". Il regista ha poi continuato: "Non ho visto i film, non fanno per me. Ma i videogiochi mi piacciono. È un franchise che adoro... Penso che il film sarà fantastico. Sì, penso che lo sarà".

Cosa sappiamo su Resident Evil 4

All'inizio di quest'anno, Cregger ha partecipato al CinemaCon, dove ha fornito i dettagli sul "suo" Resident Evil.

"C'è un momento in ogni capitolo di Resident Evil in cui ti ritrovi in un vicolo buio. Ti resta solo un colpo di pistola", ha detto. "Sai che qualcosa di orribile ti aspetta in quell'oscurità, quel momento terribile in cui devi fare i conti con te stesso. È qualcosa che ogni capitolo di Resident Evil ha perfezionato e che ha spinto me e milioni di altri giocatori a tornare alla serie ogni volta". Il regista ha poi aggiunto che il suo film "sarà costruito nello spirito dei videogames e seguirà un protagonista dal punto A al punto B, mentre sprofonda sempre più negli inferi".

L'uscita di Resident Evil è prevista per il 18 settembre 2026. Secondo alcune indiscrezioni, al centro della trama vi sarebbe un corriere, chiamato a lottare per la sua sopravvivenza dopo una consegna in un ospedale isolato.