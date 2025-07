Gabriele Corsi si è ritirato da Domenica In

"La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell'artista ": queste le parole riportate nella nota ufficiale pubblicata dalla Rai. Nota che, nel suo proseguo, ribadisce la volontà della Direzione Intrattenimento Day Time Rai di costruire in futuro nuove collaborazioni con lui. Poche settimane fa, secondo alcune indiscrezioni, anche Nek avrebbe rifiutato la co-conduzione di Domenica In. A riportarlo era stato Davide Maggio, spiegando che la presenza del cantante era saltata pochi giorni prima della presentazione dei palinsesti, lo scorso 27 giugno, durante la quale era stato fatto per l'appunto il nome di Gabriele Corsi.

Chi è Gabriele Corsi

Romano classse 1971, cresciuto a Cinecittà, Gabriele Corsi si diploma nel 1990 al Liceo Scientifico Cavour e vince lo stesso anno un concorso per entrare all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, dalla quale verrà però espulso per contrasti con un docente. Successivamente si laurea in Scienze Politiche alla Sapienza, per poi avviare una carriera teatrale che lo porta a recitare nella fiction Il maresciallo Rocca nel ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Nel 1999 fonda, insieme a Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi, il celebre Trio Medusa, con cui approda in radio e tv: dal 2002 i tre conducono Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay e partecipano a programmi cult come Le Iene, Quelli che… il calcio, Parla con me e La gaia scienza. Nel 2016 debutta come conduttore tv in solitaria. Conduce su Real Time Take Me Out – Esci con me, seguito da programmi quali Boss in incognito e Reazione a catena. Nel 2019 approda al Nove con Deal With It – Stai al gioco. Nel 2021 conduce Il contadino cerca moglie su Discovery+ e la nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul pezzo, che gli vale il Telegatto. Dal 2021, è il commentatore italiano dell’Eurovision Song Contest. Nel 2025 viene scelto per il PrimaFestival 2025 di Sanremo insieme a Bianca Guaccero e Mariasole Pollio.

In parallelo alla sua presenza sui media, Corsi ha pubblicato nel 2024 il romanzo Che bella giornata. Speriamo che non piova, ispirato dall’esperienza della malattia del padre, devolvendo i proventi in beneficenza Nuoveserietv.it.

Con un percorso che spazia dal teatro alla radio, dalla comicità alla conduzione in prima serata, Gabriele Corsi è oggi una figura poliedrica e riconosciuta del panorama dell’intrattenimento italiano.