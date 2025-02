Sanremo 2025, la carriera del conduttore PrimaFestival Gabriele Corsi

6/15 ©IPA/Fotogramma

Nel 2016 Gabriele Corsi esordisce come conduttore televisivo in solitaria, con il programma Take Me Out - Esci con me, trasmesso su Real Time, riscuotendo un grande successo tra il pubblico italiano. Per questo, viene deciso di spostare Take me Out in prima serata e viene ideato e prodotto uno spin-off che vede come protagniste le persone anzianze in cerca d'amore (anziché quelle giovani)