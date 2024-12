PrimaFestival, Guaccero, Corsi e Pollio conduttori

Musica

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei trenta artisti che parteciperanno alla 75esima edizione in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Il palco del Teatro Ariston ospiterà debutti e grandi ritorni. Ecco tutti gli artisti in gara

Martedì 11 febbraio si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti ha annunciato tutti gli artisti, il primo nome è quello di Achille Lauro. Il musicista tornerà in gara per la quarta volta dopo averlo fatto con Rolls Royce nel 2019, Me ne frego nel 2020 e Domenica nel 2022