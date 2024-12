Fedez commenta la sua partecipazione a Sarà Sanremo: "Sto bene"

fedez su Instagram: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente”

Fedez ha rotto il silenzio in merito alla sua partecipazione a Sarà Sanremo, il programma che ha ospitato i trenta big in gara all’edizione 2025 della kermesse. Come riportato da Fanpage, il rapper ha spiegato in una diretta sul suo profilo Instagram: “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste”.