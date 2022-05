Domenica 15 maggio verrà decretato il vincitore di Amici, con un giorno di ritardo per via dell'Eurovision. A contendersi la vittoria saranno per la prima volta sei concorrenti: Albe (Alberto La Malfa), Luigi Strangis, Alex (Alessandro Rina), Sissi (Silvia Cesana), Michele Esposito e Serena Carella