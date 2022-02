Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici: come funziona

Arriva in una speciale versione dedicata alla fase Serale di Amici, il gioco che ha tenuto compagnia a tutti noi durante l’ultima edizione della kermesse sanremese. Pronti a scoprire le regole di FantaAmici all’avvio il prossimo 20 febbraio Condividi

Il divertente gioco che ha tenuto compagnia a tanti durante la settimana del Festival di Sanremo 2022, è pronto a sbarcare sui social in un’inedita versione dedicata al pubblico del talent show televisivo Amici di Maria De Filippi. Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici. Ecco come funziona, come iscriversi e partecipare durante la fase Serale del programma.

Che cos’è il FantaAmici approfondimento FantaSanremo 2022, la classifica finale dei cantanti: Emma la migliore Tutti gli amanti della musica e dei programmi televisivi potranno già da ora smettere di aspettare con ansia e trepidazione la prossima edizione del Festival di Sanremo, per provare a portare di nuovo in alto in classifica la propria squadra o lega giocata al FantaAmici. Arriva infatti una speciale edizione del gioco - nato nel mondo del calcio, come contest relativo al campionato – dedicata al pubblico di Amici di Maria de Filippi. Il meccanismo dovrebbe seguire pressochè la stessa linea di quello dedicato alcune settimane fa alla prestigiosa kermesse della musica italiana, con ogni giocatore che avrà a sua disposizione un bottino di monete da investire per comporre la propria squadra di cantanti e ballerini, ma anche di professori. Sempre tenendo conto del fatto che ogni allievo della scuola più spiata d’Italia e ogni professore hanno un valore diverso, in base anche alle competenze e al favore del pubblico dimostrati nella prima fase pomeridiana del programma. Importante sarà quindi ponderare al meglio le proprie scelte per portare a casa la cinquina + professore vincente senza spendere troppo!

Come funziona il FantaAmici approfondimento FantaSanremo 2022, bonus e malus: cosa sono e come funzionano Il funzionamento di FantaAmici dovrebbe non discostarsi di molto da quello del FantaSanremo dove, dopo aver composto la propria squadra formata da alunni e professori, ogni giocatore dovrà seguire attentamente il programma per controllare l’accumulo di bonus o malus a seconda dell’andamento delle esibizioni e della classifica, degli eliminati, ma anche dei comportamenti di cantanti, ballerini e professori dentro e fuori dal palco del talent show. Ecco le prime regole ufficiali del gioco promosse dalla pagina Instagram @fantaamiciserale: Ogni squadra partecipante al FantaAmici 2022 deve essere composta da 5 alunni (cantanti o ballerini a propria scelta) e 1 professore;

I partecipanti hanno a disposizione 1000 monete per poter acquistare chi farà parte della propria squadra;

I punteggi (bonus/malus) verranno assegnati in base al comportamento di alunni e insegnanti durante tutto il Serale;

Ci saranno dei minigiochi lanciati sui social ai quali possono partecipare i proprietari delle squadre, nel tentativo di accumulare punti aggiuntivi.

Quando inizia il FantaAmici La data fissata all’inizio di FantaAmici è quella del prossimo 20 febbraio 2022, poco prima della partenza ufficiale della fase Serale del noto programma che avverà verosimilmente intorno alla metà di marzo (non ci sono ancora notizie ufficiali). Come reso noto dagli organizzatori del contest, partecipare al FantaAmici 2022 è assolutamente gratuito a meno che non si voglia iscrivere una propria lega formata dalla comitiva di amici, che dovrà in questo caso specifico, pagare una piccola quota di partecipazione destinata a diventare il montepremi per il primo, secondo e terzo classificato, come succede normalmente per il FantaCalcio.