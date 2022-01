Chi è Alice del Frate, la nuova ballerina di Amici

Archiviate le celebrazioni di inizio anno e la lunga pausa televisiva legata alle feste di Natale, “ Amici 21 ” è tornato in onda con la quindicesima puntata e diverse novità. Tra queste, l'inserimento di una nuova partecipante, Alice Del Frate , che da questo momento in poi farà parte del cast di questa edizione in qualità di ballerina . La nuova alunna è stata inserita nella scuola per volere dei professori che l'hanno giudicata idonea a prendere parte al talent: per lei è stato aggiunto un banco senza farle affrontare una sfida con uno dei ballerini in gara.

Alice Del Frate: una ginnasta nella classe di Danza

Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini, coach dello show, hanno chiesto alla produzione di fare posto ad Alice del Frate rifiutando di farle sostenere una sfida con un altro alunno della scuola perché nessuno - nemmeno Christian che si era offerto volontario - aveva avuto il tempo necessario per prepararsi a questo tipo di prova. La nuova ballerina di “Amici 21”, per la sua coreografia di esordio in tv, si è esibita sulle note del brano “Arcade” di Duncan Laurence e la sua prova ha convinto i tre professori ad inserirla direttamente nella classe di Danza.

Alice Del Frate è friulana, nata a Pordenone nel 2001 e vanta una solida formazione nel campo della ginnastica ritmica. Nelle ultime due stagioni ha gareggiato nella Pontevecchio Bologna nell'ambito della Serie A1 di Ginnastica ritmica ed ha partecipato alle gare nazionali della sua specialità misurandosi col cerchio nel 2021. All'impegno sportivo e agonistico, Alice ha affiancato la passione per la danza. Nella vita è anche una studentessa e attualmente frequenta l'Università degli Studi di Udine al secondo anno in corso della facoltà di Architettura. Sui social è presente con un profilo Instagram personale che vanta oltre tredicimila follower, un numero che è cresciuto rapidamente nelle ultime ore, dopo la sua performance in tv.



La ripresa dopo la pausa

Alice Del Frate avrà modo di affrontare dei colloqui personali prima di decidere con quale coach intraprendere il suo percorso nel talent di Maria De Filippi dove, dopo la pausa natalizia, si ricomincia a fare sul serio. Al lavoro sia gli alunni che i coach, questi ultimi non tutti presenti fisicamente (Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, assenti in studio, hanno preso parte alla puntata in collegamento). Anche Arisa, ex coach di canto, è tornata dopo un anno in puntata per seguire un momento dedicato ai cantanti in gara alle prese con le cover.