Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto nella prima serata del 19 marzo su Canale 5. Il meccanismo del programma vede la consueta sfida a squadre, con i professori in coppia tra loro: Pettinelli con Peparini, Cuccarini con Todaro e per finire Zerbi con Celentano. In questa gallery un ripasso per scoprire chi sono i giudici di questa edizione e ovviamente i ballerini e i cantanti in gara