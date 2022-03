Amici, quando comincia il serale e tutto quello che c'è da sapere

Anche la 21esima edizione del talent show firmato Maria De Filippi sta per approdare alla fase del serale, in prima serata su Canale 5. Iniziata a settembre 2021, anche per questa edizione al serale parteciperanno tutti i ragazzi che hanno guadagnato la maglia dorata. Domenica 6 marzo è stato presentato direttore artistico, Stephane Jarny , che aveva già ricoperto lo stesso ruolo durante la 20esima edizione.

Amici 2022, la data del serale e le puntate

Secondo quanto annunciato dalla stessa Maria De Filippi, la prima puntata del serale di Amici 2022 dovrebbe essere sabato 19 marzo. Il condizionale è ancora d’obbligo, perché non è ancora stato reso ufficiale, ma stando alle precedenti edizioni, il serale del talent show prende il via dopo l’ultimo appuntamento con C’è posta per te. Seguendo questo calendario, la fase serale durerà un totale di 9 puntate e il 14 maggio sarà prevista con ogni probabilità la finale, che proclamerà il vincitore dell’edizione. Anche se ancora non è ufficiale, probabilmente le puntate verranno registrate il giovedì pomeriggio presso gli studi Elios di Roma, mentre la finale sarà live.

Amici 2022, i concorrenti e le squadre

La lista dei concorrenti non è ancora stata completata, ma alcuni nomi sono già sicuri della loro partecipazione al serale. Per quanto riguarda la categoria canto, hanno accesso al serale Silvia Cesana, Alessandro Rina, Aisha Maryam Samb, Alberto La Malfa, Marco Barbieri, Crytical, alias Francesco Paone, Gio Montana (Giovanni Niro). Luca D’Alessio e Luigi Strangis attendono la comunicazione ufficiale della loro ammissione che verrà data nella puntata di domenica. Per quanto riguarda la categoria ballo, hanno accesso al serale Michele Esposito, Dario Schirone, Carola Puddu, John Erik De La Cruz, Serena Carella, Alice Del Frate, Christian Stefanelli, Leonardo Lini e Nunzio. Guidate da due professori, uno di canto e uno di ballo, ogni squadra sarà composta dagli allievi che i professori hanno seguito durante l’anno. La loro composizione non è stata ancora resa nota.

Amici 2022, i giudici e il FantaAmici

Secondo alcune indiscrezioni, Stefano De Martino sembra sia stato confermato come giudice e potrebbe essere accompagnato dalla cantante Giorgia e dall’attrice Giulia Michelin, che prenderebbero il posto di Stash e di Emanuele Filiberto. Come è stato per Sanremo, anche il serale di Amici non sarà esente dal FantaAmici, il gioco che coinvolgerà il pubblico a casa ancora di più nel programma. Per partecipare è necessario comporre la propria squadra di 5 alunni e un professore, utilizzando le 1000 monete che ogni giocatore ha a disposizione per acquistare i componenti della propria squadra. Il pubblico sarà chiamato a partecipare anche attraverso alcuni giochi social come Twitter Stars, Tiktok creators e Il mondo di Amici sa.