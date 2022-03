X Factor 2022, al via i casting: guarda le audizioni più belle

TV Show

BALTIMORA del Roster di Hell Raton è il vincitore dell’edizione 2021 di X Factor Italia. L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato complessivamente 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2%. Con 1.022.426 interazioni social totali in rilevazione linear, la Finale di X Factor 2021 è stato il programma televisivo in assoluto più commentato della giornata di ieri.