Come seguire Pechino Express 2022, in tv e online

Da stasera, giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW , parte il viaggio di “ Pechino Express ”, la prima stagione targata Sky , con alla guida, confermatissimo, Costantino della Gherardesca . Scopri come e dove seguire questa (umana) avventura lungo la “ Rotta dei Sultani ” insieme alle 10 coppie in gara

come seguire Pechino Express

approfondimento

“Pechino Express” dal 10 Marzo su Sky, le coppie si raccontano. VIDEO

L'appuntamento è tutti i giovedì (a partire dal 10 marzo) alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Inoltre per seguire passo dopo passo Costantino della Gherardesca e le 10 coppie in gara nel loro viaggio attraverso il Medio Oriente, online c'è il nuovo sito ufficiale di Pechino Express – La rotta dei Sultani, un sito innovativo, videocentrico e ricco di contenuti: potremo rivivere i momenti migliori delle puntate andate in onda, guardare interviste e video di backstage, apprendere curiosità sulle coppie e sfogliare le fotogallery delle puntate, oltre a tanti altri contenuti esclusivi. Tra le novità più interessanti anche la possibilità di partecipare a un esclusivo concorso organizzato per i nostri utenti: seguendo con attenzione le puntate dello show, in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno gli utenti potranno cimentarsi in un divertente gioco provando a rispondere correttamente ogni settimana alle domande proposte, per provare a vincere un voucher WeRoad.