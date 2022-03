“Pechino Express” dal 10 Marzo su Sky, le coppie si raccontano. VIDEO

Il viaggio condotto da Costantino Della Gerardesca. Dieci le coppie in partenza per la “ROTTA DEI SULTANI”, 7000 km tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Condividi

Un’avventura incredibile, unica nel suo genere, tra paesaggi e culture diverse, un’esperienza per gli occhi e per l’anima. Sono 10 le coppie in gara, chiamate a vivere secondo le usanze dei luoghi che visitano. Imperativo: adattarsi! Bisogna saper rinunciare alle proprie abitudini e ai confort delle proprie abitazioni. Sono degli esploratori con solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, la loro ricchezza è la generosità delle persone che incontrano sul cammino. La novità di questa stagione è che i concorrenti non solo si spostano in autostop e affrontano duri percorsi a piedi, ma devono anche attraversare il deserto in dromedario e salire su treni, trattori, barche. Una prova fisica, mentale ma anche tanto divertimento, un’opportunità per conoscere, per ampliare i propri orizzonti, per emozionarsi, insomma un viaggio vero: questo è Pechino Express (LO SPECIALE).

Le coppie approfondimento Pechino Express 2022, il cast: le coppie e i concorrenti partecipanti Sono in 20, divisi in 10 coppie, li abbiamo incontrati tutti, per sapere cosa ha significato per ciascuno di loro questo viaggio e se, e come, “Pechino Express” li abbia cambiati. Ad ogni coppia abbiamo chiesto che tipo di avventura è stata e se ha modificato anche il loro reciproco rapporto. Ovviamente non potevamo non ascoltare il “capospedizione”, il conduttore Costantino Della Gherardesca, che per la nuova edizione targata Sky, veste nuovamente in un certo qual modo anche i panni di concorrente (guarda il video in alto). Come? Perché? Un piccolo spoiler tutto da gustare…

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

"Pechino Express” giovedì 10 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione.

I NUMERI DI QUESTA EDIZIONE L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” ha fatto percorrere oltre 7mila chilometri durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore di riprese e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere tra go pro, gimbal e Fx 6 grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai due droni usati durante l’itinerario). Durante le riprese sono stati consumati 9mila litri di acqua.