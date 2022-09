Il nuovo album di Nada

approfondimento

Il nuovo album di Nada si intitola La paura va via da sé se i pensieri brillano e va a implementare una produzione musicale importante, non particolarmente commerciale ma apprezzata da un pubblico ampio che la cantante è riuscita a conquistarsi nel corso di una lunghissima carriera, che è stata costellata di successi e di brani dall’alto tenore a livello musicale e di testi. Nada non ha mai lasciato niente al caso e ogni sua canzone è un inno alla buona musica. La pandemia purtroppo ha cambiato i suoi piani e, al pari dei suoi colleghi, anche lei è stata costretta a fermarsi. Anche per questo è stato necessario aspettare tre anni per vedere nascere il nuovo album, che ha in sé tutto ciò che da sempre contraddistingue la musica di Nada. Il lavoro è in cantiere da mesi, tanto che lo scorso 5 maggio l’artista ha anticipato l’uscita dell’album con il singolo In mezzo al mare, che ha riscosso un discreto successo tra i suoi estimatori.