Mille stelle, il testo della canzone di Nada per Noi

Mille Stelle è il titolo del nuovo singolo di Nada, con musica di Andrea Farri, che ha debuttato ieri, domenica 6 marzo, come colonna sonora dei primi due episodi della miniserie Noi. Con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, la nuova fiction Rai è liberamente ispirata alla serie televisiva americana This is us, che negli ultimi anni di messa in onda ha emozionato milioni di telespettatori in tutto il mondo per la delicatezza con cui è capace di raccontare le vite di tutti noi. Una storia, quella di Noi che, come un fedele remake della sorella oltreoceano, vuole raccontare cosa si cela dietro il cuore di una famiglia italiana semplice, come tutte le altre, affondando piano piano anche le radici in quella che è la storia e la tradizione del nostro Paese.