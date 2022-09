5 Seconds of Summer mettono l'anima della band nell'album 5SOS5

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito oggi 5SOS5 (BMG), il quinto album in studio della band pop-rock multiplatino 5 SECONDS OF SUMMER! L’album è disponibile in versione CD (14 brani), CD deluxe (con 5 bonus track in più rispetto alla versione standard), in digitale e in vinile (in 5 versioni colorate differenti). L’album mostra il grande e sfaccettato livello artistico della band, e la loro crescita nel corso dei 10 anni di carriera, grazie al sound dinamico e legato al pop-punk, unito a testi riflessivi e più intimi. La maggior parte dei brani è stata scritta dagli stessi componenti della band, mentre Michael Clifford è il principale produttore del progetto.



L’album contiene 19 brani, tra cui i singoli già estratti, “Take My Hand”, “Me, Myself & I”, “COMPLETE MESS” e il brano attualmente in radio, “BLENDER”.

Questa la tracklist complete di “5SOS5”:



COMPLETE MESS Easy For You To Say Bad Omens Me Myself & I Take My Hand CAROUSEL Older HAZE You Don’t Go To Parties BLENDER Caramel Best Friends Bleach Red Line Moodswings Flatline Emotions Bloodhound TEARS!





In merito all’album, Calum Hood ha dichiarato: "5SOS5 è stata l’esperienza più appagante. È nato nel deserto di Joshua Tree. L’essenza dell’album deriva dalla calma delle nostre menti e dalle parole emerse dall’anima della band. È qualcosa di vivo, che respira, che unisce le nostre parti più belle e luminose a quelle più oscure. 5SOS5 è la più vera rappresentazione dei 5 Seconds Of Summer".



Per celebrare l’uscita dell’album, i 5 SECONDS OF SUMMER sono stati protagonisti ieri sera del The Feeling of Falling Upwards, un live esclusivo e unico in una location d’eccezione, la ROYAL ALBERT HALL di Londra. Hanno portato dal vivo un set con delle versioni reinventate dei brani che fanno parte degli 11 anni della loro carriera, più i nuovi brani contenuti in 5SOS5, il tutto insieme a un’orchestra dal vivo e al coro.