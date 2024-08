Red Hot Chili Peppers, l'album d'esordio della band compie 40 anni

The Red Hot Chili Peppers, il quasi omonimo disco d’esordio dei Red Hot Chili Peppers, compie quarant’anni. Uscito il 10 agosto 1984 , l’album fu prodotto da Andy Gill dei Gang of Four, che a quanto si racconta non era minimamente in linea con le scelte stilistiche della band. L'album viene considerato uno dei primi esempi di funk rock e funk metal, ma è indicato anche come un precursore del rap rock . Il cantante Anthony Kiedis rimase profondamente deluso dal suono, pensando che mancasse l'energia grezza del demo tape originale del 1983 della band. Nella sua autobiografia Scar Tissue, ricordò: "Un giorno, ho dato un'occhiata al taccuino di Gill e accanto alla canzone Police Helicopter, aveva scritto che era "m***a". Ero distrutto dal fatto che l'avesse liquidata così. Quel brano era un gioiello. Incarnava lo spirito di chi eravamo, che era questa forza d'assalto cinetica, lancinante, angolare, scioccante di suono ed energia. Leggere i suoi appunti probabilmente ha suggellato l'accordo nelle nostre menti che 'ok, ora stiamo lavorando con il nemico', è diventato molto lui contro di noi. È diventata una vera battaglia per realizzare il disco ". Flea ha espresso dubbi simili in un'intervista del 2023: "Mi pento sempre del modo in cui abbiamo realizzato il primo. Penso che le canzoni siano davvero belle. La nostra band era fantastica all'epoca. Ho spesso voluto tornare indietro e ri-registrare quell'album, ma non riesco mai a convincere nessuno a farlo".

L'ESORDIO

Al momento della pubblicazione del disco, la formazione del gruppo era ufficialmente composta da Flea, Anthony Kiedis, il batterista Cliff Martinez e il chitarrista Jack Sherman. Infatti Hillel Slovak e Jack Irons furono esclusi dalle registrazioni perché impegnati con la band What Is This?, sotto contratto con la MCA. L’album Red Hot Chili Peppers è stato uno dei primissimi a mescolare elementi di musica nera, rap e funk, con brani come True Men Don’t Kill Coyotes, Baby Appeal, Get Up and Jump, Why Don’t You Love Me e Out in L.A., con elementi di punk come Police Helicopter e di jazz con Mommy Where’s Daddy e preannunciando in alcuni momenti il rap metal, in Green Heaven. All’inizio il disco non incontrò il successo sperato, perché il gruppo era alle prese con problemi interni e col produttore Andy Gill.

IL DISCO E LE TRACCE

Il disco di debutto è ricordato come un “insuccesso musicale”, capace di raggiungere solo la posizione numero 201 della classifica Billboard 200. La lista tracce contiene Out in L.A., la prima canzone scritta dal gruppo, dedicata a Los Angeles e alla vita nelle sue strade, e la reinterpretazione di Why Don’t You Love Me di Hank Williams. True Men Don’t Kill Coyotes fu il primo brano per il quale i Red Hot Chili Peppers girarono un video musicale, ma non venne pubblicato come singolo. Il clip, che usa molti colori fluorescenti, mostra la band che si esibisce su un terreno ai piedi di una finta collina sulla quale campeggia la scritta Hollywood. All’inizio del video si vede un agricoltore che annaffia il terreno, da dove il gruppo salta fuori e inizia a suonare. True Men Don’t Kill Coyotes e Get Up and Jump sono stati inseriti nella raccolta What Hits!? del 1992.