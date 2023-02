6/12 ©Getty

Intanto Frusciante viene rimpiazzato nella band da Dave Navarro e si chiude in sé stesso. Soffre di depressione, ampliata dal dolore per la morte del suo amico River Phoenix. Si isola in casa e aumenta il consumo di droghe. Leggenda narra che in questa fase sia sopravvissuto a 8 episodi di overdose. Nel 1997 decide però di disintossicarsi e l’anno dopo rientra nei Red Hot Chili Peppers giusto in tempo per registrare l’album Californication, uno strepitoso ritorno al successo per lui e i RHCP

Californication, l'album del ritorno dei Red Hot Chili Peppers