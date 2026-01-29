Lady Gaga: "Cuore spezzato per americani presi di mira dall'ICE"Spettacolo
La cantante si è soffermata sulla situazione negli Stati Uniti nel corso di un suo concerto al Mayhem Ball di Tokyo, dedicando una canzone a "tutti coloro che soffrono" e ricordando Alex Pretti, l'infermiere ucciso dai colpi di pistola di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement
Anche Lady Gaga si aggiunge alla già lunga lista di star che negli Stati Uniti protestano contro le azioni degli agenti dell'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement. "Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me - ha detto la cantante durante una delle sue tappe al Mayhem Ball di Tokyo, in Giappone -. Mi si spezza il cuore al pensiero che le persone, i bambini e intere famiglie d'America vengono prese di mira senza pietà dall'ICE. Penso al loro dolore e a come le loro vite vengano distrutte proprio davanti ai nostri occhi". La notizia è stata riportata da Variety.
Lady Gaga si unisce alle voci critiche di altri personaggi dello spettacolo, a partire da Mark Ruffalo, che ai Golden Globes mostrò sulla giacca una spilla con scritto "Be Good" in memoria di Renée Good, uccisa da un agente dell'ICE che il 7 gennaio le ha sparato mentre si allontanava da lui a bordo della sua auto.
Il ricordo di Alex Pretti
Lady Gaga ha invece ricordato la vittima più recente, Alex Pretti, infermiere di Minneapolis ucciso il 24 gennaio con una serie di colpi di pistola: "Il mio pensiero va anche al Minnesota e a tutti coloro che vivono nella paura cercando risposte su cosa dovremmo fare - ha detto -. Quando intere comunità perdono il loro senso di sicurezza e appartenenza, qualcosa si spezza in ognuno di noi". L'artista ha quindi dedicato la canzone Come to Mama, dal suo quarto album in studio Joanne, a "tutti coloro che soffrono, a tutti coloro che si sentono soli e indifesi, a chiunque abbia perso una persona cara e stia attraversando un momento difficile e assurdo".
"Tornare a un luogo di sicurezza e pace"
Per Lady Gaga c'è bisogno di "tornare a un luogo di sicurezza, pace e responsabilità. Le brave persone non dovrebbero lottare così duramente e rischiare la vita per il benessere e il rispetto e spero che i nostri leader stiano ascoltando. Spero che ci stiate ascoltando mentre vi chiediamo di cambiare rapidamente la vostra linea di azione e di avere pietà per tutti nel nostro Paese. In un momento in cui non sembra facile avere speranza, sono la mia comunità, i miei amici, la mia famiglia a sostenermi", conclude.
