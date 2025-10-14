Addio a D'Angelo, icona dell'R&B e pioniere del neo-soul americano

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a D'Angelo, morto il cantante icona dell'R&B e pioniere del neo-soul americano

Musica
©Getty

Cantante e musicista, aveva iniziato a suonare giovanissimo, ad appena tre anni. Negli anni '90 era stato tra gli artisti che avevano rivoluzionato le sonorità della black music

D’Angelo, leggenda dell’R&B e del neo-soul americano, è morto a 51 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia dell’artista a Variety: “La stella splendente della nostra famiglia ha smesso di illuminarci in questa vita”, si legge nella dichiarazione in cui viene spiegato che l’artista era malato di cancro da tempo. “Siamo rattristati che possa lasciare memorie care solo alla sua famiglia ma siamo eternamente grati per l’eredità che lascia la sua musica straordinariamente commovente. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy durante questo momento difficile ma vi invitiamo a unirvi a noi nel lutto per la sua scomparsa e nella celebrazione il dono della canzone che ha lasciato al mondo”.

Un talento precoce

Nato Michael Eugen Archer a South Richmond, in Virginia, D’Angelo aveva iniziato a fare musica giovanissimo. A tre anni già suonava il piano e accompagnava il padre, un ministro della chiesa pentecostale, in chiesa. Da adolescente aveva iniziato a esibirsi con diversi gruppi, prima di avviare una brillante carriera da solista fatta di tre album: Brown Sugar nel 1995, Voodoo nel 2000 e Black Messiah coi Vanguard nel 2014. Con gli ultimi due ha vinto quattro Grammy.

R&B e hip hop

Il suo suono distintivo era una commistione tra l’R&B classico e influenze hip hop e aprì la strada per l’ondata del neo-soul che coinvolse artisti come Erika Badu e Lauryn Hill, con la quale collaborò suonando il piano e cantando nel brano Nothing Even Matters dell’album The Miseducation of Lauryn Hill. Negli anni ha lavorato a lungo con Ahmir “Questlove” Thompson, batterista della band The Roots, e artisti hip hop del calibro di Q-Tip, Snoop Dogg e Dr. Dre.

Spettacolo: Ultime notizie

Addio a D'Angelo, icona dell'R&B e pioniere del neo-soul americano

Musica

Cantante e musicista, aveva iniziato a suonare giovanissimo, ad appena tre anni. Negli anni '90...

M. Night Shyamalan trasformerà Magic 8 Ball in una serie tv

Serie TV

Il celebre regista e sceneggiatore statunitense-indiano e Brad Falchuk collaborano con Mattel per...

Jolanda Renga ricattata: "10mila dollari o pubblico tue foto di nudo"

Spettacolo

La 21enne, figlia del cantante Francesco Renga e dell’attrice Ambra Angiolini, ha denunciato un...

London Film Festival 2025, le star sul red carpet. FOTO

Cinema

Il grande cinema mondiale è di scena nella capitale britannica dall'8 al 19 ottobre dove è in...

21 foto

LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione

Spettacolo

Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della 6° stagione dello show dei record. Carlo...

13 foto

Spettacolo: Per te