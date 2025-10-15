Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tyler The Creator torna in concerto in Italia, annunciata una data a Milano nel 2026

Musica
Camilla Sernagiotto

Camilla Sernagiotto

©Getty

L’artista americano, tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, ha scelto nuovamente Milano come tappa del suo tour. Il concerto si terrà martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, poco più di un anno dopo la sua ultima apparizione nel nostro Paese

Tyler The Creator torna in concerto in Italia: l’artista americano ha annunciato nelle scorse ore una data a Milano nel 2026.
Tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, il musicista californiano - al secolo Tyler Gregory Okonma - ha scelto nuovamente il capoluogo lombardo come tappa del suo tour. Il concerto si terrà martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, poco più di un anno dopo la sua ultima apparizione nel nostro Paese. L’evento è  prodotto da Vivo Concerti, con Rolling Stone Italia come media partner ufficiale.

 

Si tratta di un grande ritorno atteso dai fan, che non vedono l’ora che il proprio beniamino dell’hip hop riporti la propria musica nel nostro Paese. 
L’annuncio ha immediatamente suscitato entusiasmo tra i fan italiani, desiderosi di rivedere dal vivo uno dei performer più originali degli ultimi anni. Il live rappresenterà un momento speciale, segnando il debutto sul palco dei brani contenuti in Don’t Tap The Glass, il disco pubblicato a sorpresa il 21 luglio, dopo il successo della tournée dedicata a Chromakopia.

La collaborazione tra Vivo Concerti e Rolling Stone

La produzione dell’evento è firmata da Vivo Concerti, realtà leader nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, che ancora una volta porterà in Italia un nome di primo piano della musica internazionale. Rolling Stone Italia accompagnerà l’iniziativa come media partner ufficiale, consolidando la propria presenza al fianco delle grandi produzioni musicali.

 

Il concerto promette di essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva 2026. Sul palco, Tyler, The Creator offrirà al pubblico un’esperienza che unisce energia, sperimentazione e il linguaggio visionario che lo ha reso una delle personalità più influenti del panorama rap mondiale.

Approfondimento

Tyler, The Creator torna con un nuovo album e ci spiazza (come sempre)

Biglietti e prevendite

La vendita dei biglietti inizierà in esclusiva per i membri del Vivo Club oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11. L’apertura al pubblico generale seguirà giovedì 16 ottobre 2025, sempre alle ore 11, attraverso il sito vivoconcerti.com. Da martedì 21 ottobre 2025, alla stessa ora, i biglietti saranno acquistabili anche nei punti vendita autorizzati.

 

Il ritorno di Tyler, The Creator in Italia si preannuncia dunque come un evento imperdibile per i fan e per tutti gli appassionati di musica contemporanea. Un’unica data, un’unica città, e un artista che continua a reinventarsi, portando sul palco una visione musicale sempre più personale e travolgente.

Approfondimento

Tyler, The Creator a Milano con "Chromakopia: the World Tour"
FOTOGALLERY

1/5
Spettacolo

Life of a Rock Star, la nuova campagna uomo di Gucci

Con la sua visione eclettica, il direttore creativo Alessandro Michele ha riunito questi tre artisti-cult, A$AP Rocky, Iggy Pop e Tyler, The Creator,  ciascuno con il proprio stile particolare, dando vita a un insolito e inaspettato dialogo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Stranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della 1° parte

Serie TV

L’attesa per il 5° capitolo dello show cult è altissima e le teorie dei fan si sono moltiplicate...

Néro, il cast della serie tv Netflix. FOTO

Serie TV

Pio Marmaï è il protagonista di "Néro", la nuova produzione targata Netflix (visibile anche su...

6 foto

Tyler The Creator torna in concerto in Italia

Musica

L’artista americano, tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, ha scelto...

Meghan Markle svela il futuro del suo show su Netflix (dopo il flop)

Serie TV

Il prossimo novembre uscirà uno speciale di Natale ma, difficilmente, tornerà una nuova stagione...

Don Chisciotte in marionette all’Atelier Carlo Colla di Milano

Spettacolo

Un viaggio nel romanzo cavalleresco in una nuova produzione 2025 dell’Associazione Grupporiani:...

Spettacolo: Per te