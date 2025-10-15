L’artista americano, tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, ha scelto nuovamente Milano come tappa del suo tour. Il concerto si terrà martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, poco più di un anno dopo la sua ultima apparizione nel nostro Paese
Tyler The Creator torna in concerto in Italia: l’artista americano ha annunciato nelle scorse ore una data a Milano nel 2026.
Tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, il musicista californiano - al secolo Tyler Gregory Okonma - ha scelto nuovamente il capoluogo lombardo come tappa del suo tour. Il concerto si terrà martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, poco più di un anno dopo la sua ultima apparizione nel nostro Paese. L’evento è prodotto da Vivo Concerti, con Rolling Stone Italia come media partner ufficiale.
Si tratta di un grande ritorno atteso dai fan, che non vedono l’ora che il proprio beniamino dell’hip hop riporti la propria musica nel nostro Paese.
L’annuncio ha immediatamente suscitato entusiasmo tra i fan italiani, desiderosi di rivedere dal vivo uno dei performer più originali degli ultimi anni. Il live rappresenterà un momento speciale, segnando il debutto sul palco dei brani contenuti in Don’t Tap The Glass, il disco pubblicato a sorpresa il 21 luglio, dopo il successo della tournée dedicata a Chromakopia.
La collaborazione tra Vivo Concerti e Rolling Stone
La produzione dell’evento è firmata da Vivo Concerti, realtà leader nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, che ancora una volta porterà in Italia un nome di primo piano della musica internazionale. Rolling Stone Italia accompagnerà l’iniziativa come media partner ufficiale, consolidando la propria presenza al fianco delle grandi produzioni musicali.
Il concerto promette di essere uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva 2026. Sul palco, Tyler, The Creator offrirà al pubblico un’esperienza che unisce energia, sperimentazione e il linguaggio visionario che lo ha reso una delle personalità più influenti del panorama rap mondiale.
Biglietti e prevendite
La vendita dei biglietti inizierà in esclusiva per i membri del Vivo Club oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11. L’apertura al pubblico generale seguirà giovedì 16 ottobre 2025, sempre alle ore 11, attraverso il sito vivoconcerti.com. Da martedì 21 ottobre 2025, alla stessa ora, i biglietti saranno acquistabili anche nei punti vendita autorizzati.
Il ritorno di Tyler, The Creator in Italia si preannuncia dunque come un evento imperdibile per i fan e per tutti gli appassionati di musica contemporanea. Un’unica data, un’unica città, e un artista che continua a reinventarsi, portando sul palco una visione musicale sempre più personale e travolgente.
