Tyler The Creator torna in concerto in Italia

Tra le figure più innovative della scena hip hop contemporanea, il musicista californiano - al secolo Tyler Gregory Okonma - ha scelto nuovamente il capoluogo lombardo come tappa del suo tour. Il concerto si terrà martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, poco più di un anno dopo la sua ultima apparizione nel nostro Paese. L’evento è prodotto da Vivo Concerti, con Rolling Stone Italia come media partner ufficiale.

Si tratta di un grande ritorno atteso dai fan, che non vedono l’ora che il proprio beniamino dell’hip hop riporti la propria musica nel nostro Paese.

L’annuncio ha immediatamente suscitato entusiasmo tra i fan italiani, desiderosi di rivedere dal vivo uno dei performer più originali degli ultimi anni. Il live rappresenterà un momento speciale, segnando il debutto sul palco dei brani contenuti in Don’t Tap The Glass, il disco pubblicato a sorpresa il 21 luglio, dopo il successo della tournée dedicata a Chromakopia.