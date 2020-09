Life of a Rock Star, la nuova campagna uomo di Gucci

1/5

Per la nuova collezione Men’s Tailoring Gucci, il direttore creativo Alessandro Michele si è rivolto a tre musicisti quanto mai estrosi e ha collaborato ancora una volta con il fotografo e regista Harmony Korine per evocare visioni di un archetipico stile di vita da rock star, immaginando un incontro di creativi eccentrici in una lussuosa villa modernista californiana, a Los Angeles, dove la campagna è stata girata a febbraio.

Paris Fashion Week, è il giorno di Dior