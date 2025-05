Storia, talento, alter ego, show: nell’unica data italiana del tour mondiale di Chromakopia c'è tutto. Tyler, The Creator porta a Milano la sua nuova creazione artistica, un concerto che va ben oltre i classici canoni del live: c’è la forza tsunamica dell’ultimo album, ma i precedenti progetti, scelti tra i vinili nel salotto di un’abitazione parte della scenografia. Tyler ci accoglie nel suo mondo: non è l’eccezione, ma l’eccezionale. Vi raccontiamo perché "Chromakopia: the World Tour" è da vedere