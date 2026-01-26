Super Bowl 2026, Trump non ci sarà: poi attacca Bad Bunny e Green Day

Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Usa, spiegando che l'evento “è troppo lontano”. Alla manifestazione sportiva, in programma l'8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara in California, si esibiranno Bad Bunny e i Green Day. Una scelta non apprezzata da Trump: “Sono contrario, penso che sia una scelta terribile”

Donald Trump non andrà al Super Bowl 2026. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense in un'intervista al New York Post, spiegando che “è troppo lontano”. “Ci andrei se fosse un po' più vicino”, ha poi ribadito il tycoon. Il Super Bowl, uno degli eventi sportivi più attesi a livello mondiale, si giocherà il prossimo 8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Come da tradizione, durante la serata si terrà anche lo spettacolo dell’intervallo, l’Halftime Show, che quest'anno vedrà sul palco Bad Bunny e i Green Day. Una scelta, quella di far esibire l'artista portoricano e la band statunitense (che alle presidenziali avevano entrambi sostenuto Kamala Harris), non apprezzata da Trump. “Sono contrario, penso che sia una scelta terribile, non fa altro che seminare odio”, aveva detto.