Lady Gaga racconta la genesi e la magia di Harlequin su Apple Music 1

Lady Gaga ha raggiunto Zane Lowe su Apple Music 1 per discutere dell'imminente uscita di "Harlequin". I due parlano del suo approccio alla creazione dell'album sia come Lady Gaga che come il suo personaggio Lee Quinzel, oltre a condividere approfondimenti sulla sua canzone inedita, "Happy Mistake", che ha presentato in anteprima per la prima volta nel corso dello show.

Lady Gaga racconta ad Apple Music come si sente ad aver finalmente pubblicato Joker: Folie à Deux e Harlequin.

Sono prontissima a far vedere il film alle persone. Sono così eccitata dal fatto che uscirà il 4 ottobre. Credo di essere ancora più nervosa per l'uscita di Harlequin, perché è tutta la musica del film, ma sono tutte le mie versioni ed è una produzione completamente originale. Ci ho messo tanto del mio cuore e della mia anima e tanti generi diversi. Mi sono destreggiata in alcuni brani ispirati al jazz, è stata la prima volta che l'ho fatto senza Tony, ed è stato davvero bello. Quindi non vedo l'ora che tutti lo ascoltino.



Lady Gaga racconta ad Apple Music il suo approccio alla creazione di Harlequin.

Zane Lowe: Mi piacerebbe parlare con te di come hai affrontato Harlequin. Perché il modo in cui è stato posizionato, almeno per me, è LG6.5, quindi sembra che sia metà Gaga e metà Lee. Qual è l'equilibrio tra il personaggio e te nell'ambito della performance e dell'aspetto creativo di questo album?

Lady Gaga: Credo che l'idea della doppia identità sia sempre stata parte integrante del mio modo di fare musica. Ho sempre creato personaggi nella mia musica e quando ho creato Lee per Joker, lei ha avuto un effetto profondo su di me. Il film conteneva così tanta musica, così tanta musica che amo… ho potuto scoprire il personaggio attraverso la storia, la musica che facevamo dal vivo ogni giorno, la danza, i costumi e il trucco. Così ho vissuto un'esperienza profonda con il personaggio, che non mi ha abbandonato dal punto di vista creativo e ho deciso di fare un intero album ispirato a lei. È una donna davvero complessa e credo che, soprattutto come donna nella musica e produttrice, sia stato davvero divertente dire: “Questo album sarà e io sarò quello che voglio, quando lo deciderò, quando ne avrò voglia. Se voglio che sia blues, sarà blues. Se voglio che sia funk, sarà funk. Se voglio che sia soul, sarà soul”.



Zane Lowe: Sembra davvero libero. Sembra anche molto, molto divertente. Sento che ti esibisci in questo album ad un livello molto alto e che ami ogni ripresa.

Lady Gaga: Sì, è stato davvero divertente. È stato completamente libero perché, chiamandolo LG 6.5, non è legato alla musica o alla cultura pop come potrebbero esserlo altre mie pubblicazioni. In questo senso, è stata una sorta di libertà.



Lady Gaga racconta ad Apple Music i cambiamenti fatti per diventare Lee Quinzel

Lady Gaga: Ho fatto molte cose diverse per crearla e una di quelle è stata cambiare la mia voce nel film. Non canto in modo diverso per tutto il film, ma per buona parte canto in modo molto diverso. Ma è la voce di Lee ed è molto cruda, molto nuda e molto poco allenata, senza una respirazione adeguata o altri trucchi che ti sembrerebbero poco naturali.

Zane Lowe: Come si fa a disimparare queste cose? Ti sei esibita ai massimi livelli per così tanto tempo, come fai a rielaborare quello che sai?

Lady Gaga: Ci sono voluti l'esplorazione e il lasciarsi andare e notare quando sprofondo nel mio mestiere o nella mia disciplina e ricordare che lei non lo farebbe. Lei non ce l'ha. E allora rimanevo dov'ero e navigavo in un campo di gioco più ristretto. A volte dico anche che Lee mi sembra una ragazzina uscita dal saggio, come una bambina di 11 anni a scuola, ma lei ha trent'anni, quindi è molto imbarazzante.



Lady Gaga racconta ad Apple Music la stesura di Happy Mistake.

BloodPop e io l'avevamo scritta insieme e poi l'ho portata al livello successivo. Era tutto nell'immagine del personaggio, ma anche nel cuore della sua anima, che in realtà sono solo io. Ogni personaggio che interpreto ha me come gravità. In questo disco sto lottando con molti sentimenti su tante cose che ho passato come artista, su tutto quello che ho passato crescendo sotto gli occhi del pubblico e dell'industria fin da quando ero adolescente. Uno dei testi è: “I'm acting in this play of comedy with tragic words. The audience was smiling, cheering on a scene, absurd”. Stavo pensando a quando le donne interpretano questi personaggi distrutti nella musica, nei film o nel teatro, il pubblico li adora e ci acclama - acclama l'immagine del dolore. È molto confuso quando il pubblico impazzisce e l'artista è distrutto. Perciò questa canzone parla in un certo senso di questo.



Lady Gaga racconta ad Apple Music del suo personaggio Lee e della collaborazione con Joaquin Phoenix

Zane Lowe: È stata un'esperienza così profonda che te la porterai dietro per sempre?

Lady Gaga: Penso che la porterò sempre nel mio cuore in qualche modo. Mi chiedo se continuerò a creare con lei nella mia mente, ma non è bloccata nel mio corpo in un modo strano, credo.



Zane Lowe: Penso che sia una domanda giusta da fare, perché ho visto il trailer e tu e Joaquin… è piuttosto sorprendente quanto siete andati in profondità, ovviamente entrambi, in questo film. Non vedo l'ora di vederlo.

Lady Gaga: Grazie mille per averlo detto. È un attore e un partner straordinario, incredibile. Nel film è un cantante straordinario. È stata un'esperienza davvero molto intensa e non vedo l'ora che la gente lo veda. È come se queste due persone trovassero l'amore in un luogo molto oscuro e questo portasse loro la luce.